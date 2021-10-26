26 октября 2021, 16:06
Бывший муж Дакоты Влад Соколовский станет папой
Бывший муж Риты Дакоты Влад Соколовский заявил о беременности своего нынешней супруги Ангелины Сурковой
Популярный российский певец Влад Соколов станет папой во второй раз. Ребенка он ждет от своего возлюбленной Ангелины Сурковой. Об этом сообщило РИА ФАН.
Эта беременность для Сурковой станет первой. У Соколова же есть дочь от первого брака с певицей Ритой Дакотой. Знаменитости рассказали о том, что ждут ребенка, в своих Instagram-аккаунтах.
«Мы ждем малыша. Сказочное время! Здоровья тебе, моя любимая. Я рядом!» — подписал исполнитель пост.