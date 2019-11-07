Бывший муж Бузовой признался в готовности «дать леща» женщине

Тарасов опять подал в суд на первую жену. Он давно пытается меньше платить дочери Подробнее

Тарасов при съемках блога вдруг позволил себе неоднозначные высказывания по поводу границ и «красных линий» в отношениях. По мнению бывшего супруга Ольги Бузовой, «дать леща» женщине вполне допустимо, если она повела себя слишком эмоционально.

«Есть предел, красная зона, в которую заходить женщина не должна, беременная она или нет. Пока не беременная, вообще может сразу получить леща, я считаю», — заявил Тарасов.

T-killah явно был удивлен такому повороту беседы. Он хлопнул Тарасова по щеке со словами: «Это тебе от всех женщин сейчас». После обмена пощечинами мужчины скомкали разговор.

«Нормальный мужик не позволит себе тронуть девушку, а шутить на любые темы можно», — подвел черту под разговором T-killah.