Знаменитости 13 декабря 2023, 05:50 Бывший муж Булановой назвал имя своей новой возлюбленной Экс-супруг Булановой Радимов сделал предложение бизнес-леди Кулешовой РИА «Новости»

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Экс-супруг певицы Татьяны Булановой и бывший футболист Владислав Радимов сообщил своим поклонникам, что снова женится. Он написал в соцсетях, что сделал предложение 42-летней бизнес-леди, владелице парфюмерного бренда Анастасии Кулешовой.

Вместе с сообщением спортсмен опубликовал фотографию из ресторана, на котором женская рука с обручальным кольцом лежит на мужской ладони.

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«Я сдался», — подписал фото футболист.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов состояли в браке более 10 лет — с 2005 по 2016 годы.У пары есть сын Никита. Ранее артистка рассказывала, что решила развестись с супругом из-за его частых измен. Брак с Кулешовой будет уже третьим для мужчины.

В июне этого года стало известно, что сама Буланова тоже в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал 35-летний бизнесмен Валерий Руднев.