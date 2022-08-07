Бывший муж Бритни Спирс заявил, что сыновья стыдятся ее обнаженных фото в соцсетях

Сыновья Бритни Спирс Шон и Джейден избегают встречи с матерью, заявил бывший муж певицы Кевин Федерлайн. Он не стал вдаваться в подробности, почему подростки сторонятся ее, но при этом упомянул обнаженные фото артистки в соцсетях.

«Мальчики решили, что пока они не будут с ней видеться. Прошло несколько месяцев с тех пор, как они видели ее в последний раз. Они рады за нее, но приняли решение не идти на ее свадьбу», — рассказал Федерлайн в беседе с Daily Mail.

Он отметил, что сыновьям тяжело видеть откровенные фото Бритни Спирс, которые она стала публиковать после того, как суд отменил опекунство над ней. По словам Федерлайна, из-за таких снимков мальчики столкнулись с насмешками. Экс-супруг певицы добавил, что пытался объяснить Шону и Джейдену, что это может быть способом самовыражения.

«Но это не отменяет того факта, что это с ними делает. Это тяжело. Я не могу представить, каково это — быть подростком, которому приходится ходить в старшую школу [и слушать насмешки]», — заключил Федерлайн.

Реакция Бритни Спирс на это интервью не заставила себя долго ждать. Она опубликовала пост, в котором призналась, что ей было печально услышать, что бывший муж решил обсудить ее отношения с детьми.

«Как мы все знаем, воспитывать мальчиков-подростков никогда не было просто ни для кого», — заметила артистка.

Она также сообщила, что отдать сыновей их отцу ей посоветовала ее мать.

«Я делюсь этим, потому что могу. Хорошего дня, ребята!» — заключила Спирс.