Бывший муж Ани Лорак Налчаджиоглу ответил на критику его новой партнерши

Бывший певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу ответил на критику в адрес его невесты Лилии. Об этом сообщило РИА ФАН.

Он выложил в Instagram фото с женщиной. Многие подписчики написали комментарии в духе «Лорак лучше». Кто-то даже обвинил Налчаджиоглу в том, что без отношений с певицей он был бы никем.

Мужчина ответил на такие высказывания. Он призвал подписчиков уважать чужую личную жизнь.

«Это мой личный аккаунт и жизнь, давайте уважать всех людей, о которых вы говорите», — написал он.

Ранее новый партнер Ким Кардашьян комик Пит Дэвидсон нанял себе телохранителя. По словам друзей комика, он опасается бывшего мужа Кардашьян Канье Уэста. Точнее, не его самого, а его фанатов. Также друзья добавили, что раньше Дэвидсон охрану не нанимал, даже когда был помолвлен с Арианой Гранде.

В новой песне Уэста действительно прозвучала строчка, касающаяся комика.

«Бог спас меня от той аварии только для того, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону», — звучит в композиции.