Бывший муж Алены Водонаевой женился

Бывший супруг блогерши Алены Водонаевой Алексей Комов вновь вступил в брак. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Instagram-аккаунт экс-супруга знаменитости.

Алена Водонаева получила известность благодаря участию в проекте «Дом-2». На передаче женщина пыталась найти свою любовь. Попытки знаменитости не увенчались успехом, и после проекта она начала строить карьеру блогера. В 2017 году Водонаева вышла замуж за диджея Комова, однако ее брак не продлился долго. Пара разошлась спустя полтора года после заключения брака.

Женщина призналась в том, что бывший супруг не соответствовал ее требованиям. По ее словам, Комов старался экономить на всем и приобретал товары по скидке. Блогерша же привыкла ни в чем себе не отказывать. Кроме того, Водонаева рассказала, что бывший муж почти не зарабатывал и жил за ее счет, из-за чего она и приняла решение о разводе.

На днях появилась информация о том, что бывший муж блогерши решил вновь жениться. Его новой возлюбленной стала девушка по имени Диана, которая также активно ведет аккаунт в Instagram. Мужчина сделал ей предложение в январе, и, не желая долго тянуть, пара расписалась уже через месяц.