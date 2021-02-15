Бывший муж Акиньшиной появился на премьере фильма с новой девушкой

Премьера новой картины Жоры Крыжовникова «Родные» привлекла многих представителей отечественного шоу-бизнеса. В частности, бывший муж актрисы Оксаны Акиньшиной Арчил Геловани появился с новой пассией. Об этом сообщила «Экспресс газета».

«Утро.ру» рассказало, что избранницей Геловани стала продюсер Софья Капкова, которая была замужем за чиновником Сергеем Капковым, который в свое время руководил столичным Департаментом культуры. По данным издания, они развелись в 2019 году. В браке у них родилась дочь Зои.