Бывший лейбл музыканта Тимы Белорусских подал в суд на него и на Юрия Дудя из-за интервью. Владельцы белорусского Kaufman Label супруги Розниченко хотят публичного опровержения по поводу слов о сотрудничестве.

Владельцам лейбла не понравились слова их бывшего музыканта о трехлетнем сотрудничестве, сообщил Telegram-канал Mash. Певец в интервью заявил, что ему мало платили, а удовольствия от выступлений он не получал, так как писал не ту музыку, которую хотел. По его словам, лейбл ему запрещал говорить про дочь. Тима разорвал контракт после того, как его прочитал.

Владельцы Kaufman Label опровергли информацию из интервью Тимы Белорусских Дудю. Они утверждают, что музыканту доставалось больше 30% прибыли, а рассказывать о личном никто не мешал. Супруги Розниченко решили, помимо своего опровержения, через суд потребовать опровержения со стороны Дудя и Тимы Белорусских. Суд состоится в Минске.

Тиму Белорусских задержали в одном из игровых клубов Минска в январе 2021 года. В ходе обыска у него нашли амфетамин и гашиш. Его приговорили к двум годам ограничения свободы, сообщило РИА ФАН.