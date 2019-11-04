Бывший король Малайзии не признал сына от Воеводиной

По словам Мухаммада, ребенок на фотографиях может быть «сыном любого азиата», рассказал источник газеты. Экс-король Малайзии также считает, что у Воеводиной нет «никакого достоинства». Так бывший монарх, ныне султан малайзийского штата Келантан отреагировал на видео, где модель «занимается сексом в бассейне на реалити-шоу».

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Также Мухаммад считает, что Воеводина использует ребенка ради того, чтобы отсудить у него деньги.

На прошлой неделе Воеводина разместила в своем Instagram снимки сына, при этом его лицо впервые не было заретушировано.

«Привет, я Исмаил Леон. Мне пять лет, и моя мама меня очень любит», — говорится в подписи к одному из фото.

Также видео с моделью и малышом опубликовали СМИ. В ролике 27-летняя россиянка говорит, что ребенок «красив, как его отец» и «очень разговорчивый».

Ранее Воеводина обратилась в суд, чтобы подтвердить отцовство Мухаммада V. Для этого экс-монарху нужно будет пройти тест ДНК.

О разводе супругов стало известно этим летом. По данным малайзийской The New Straits Times, брак был расторгнут 1 июля.

После этого, по информации британских изданий, россиянка решила получить у султана квартиру в Москве стоимостью 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за восемь миллионов фунтов (642 миллиона рублей) и около двух миллионов рублей ежемесячно на содержание ребенка.

Оксана Воеводина родилась в Ростове-на-Дону. В возрасте 22 лет она выиграла конкурс «Мисс Москва 2015». В ноябре 2018 года модель вышла замуж за Мухаммада V.

В Малайзии существует выборная монархия, при которой короля раз в пять лет выбирают наследные правители штатов. Главным правителем они становятся поочередно.

Мухаммад V занимал высший пост с декабря 2016 года по 6 января 2019 года.