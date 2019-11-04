  • Бывший король Малайзии не признал сына от Воеводиной

    04 ноября 2019, 20:47

    Кирилл Фролов

    Экс-король Малайзии Мухаммад V заявил, что фотографии ребенка его бывшей жены, российской модели Оксаны Воеводиной не доказывают его отцовство. Об этом сообщила The Daily Mail.
    Бывший король Малайзии не признал сына от Воеводиной

    По словам Мухаммада, ребенок на фотографиях может быть «сыном любого азиата», рассказал источник газеты. Экс-король Малайзии также считает, что у Воеводиной нет «никакого достоинства». Так бывший монарх, ныне султан малайзийского штата Келантан отреагировал на видео, где модель «занимается сексом в бассейне на реалити-шоу».

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    Также Мухаммад считает, что Воеводина использует ребенка ради того, чтобы отсудить у него деньги.

    На прошлой неделе Воеводина разместила в своем Instagram снимки сына, при этом его лицо впервые не было заретушировано.

    «Привет, я Исмаил Леон. Мне пять лет, и моя мама меня очень любит», — говорится в подписи к одному из фото.

    Также видео с моделью и малышом опубликовали СМИ. В ролике 27-летняя россиянка говорит, что ребенок «красив, как его отец» и «очень разговорчивый».

    Ранее Воеводина обратилась в суд, чтобы подтвердить отцовство Мухаммада V. Для этого экс-монарху нужно будет пройти тест ДНК.

    О разводе супругов стало известно этим летом. По данным малайзийской The New Straits Times, брак был расторгнут 1 июля.

    После этого, по информации британских изданий, россиянка решила получить у султана квартиру в Москве стоимостью 96 миллионов рублей, дом в Лондоне за восемь миллионов фунтов (642 миллиона рублей) и около двух миллионов рублей ежемесячно на содержание ребенка.

    Оксана Воеводина родилась в Ростове-на-Дону. В возрасте 22 лет она выиграла конкурс «Мисс Москва 2015». В ноябре 2018 года модель вышла замуж за Мухаммада V.

    В Малайзии существует выборная монархия, при которой короля раз в пять лет выбирают наследные правители штатов. Главным правителем они становятся поочередно.

    Мухаммад V занимал высший пост с декабря 2016 года по 6 января 2019 года.