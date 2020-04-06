Бывший главный дизайнер витрин Hermes скончался от коронавируса

Предполагается, что Меншари скончалась после заражения коронавирусной инфекцией. Ей было 93 года.

«Она создавала из витрин изобилующий деталями театр — окно, открытое в другие миры», — уточнили в пресс-службе модного дома.

С 1961 до 2013 года Меншари занималась оформлением витрин флагманского бутика компании Hermes в Париже.