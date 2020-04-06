06 апреля 2020, 11:28
Бывший главный дизайнер витрин Hermes скончался от коронавируса
Бывший главный дизайнер витрин французского дома моды Hermes Лейла Меншари ушла из жизни. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Le Figaro.
Предполагается, что Меншари скончалась после заражения коронавирусной инфекцией. Ей было 93 года.
«Она создавала из витрин изобилующий деталями театр — окно, открытое в другие миры», — уточнили в пресс-службе модного дома.
С 1961 до 2013 года Меншари занималась оформлением витрин флагманского бутика компании Hermes в Париже.