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    23 ноября 2020, 15:17

    Бывший гитарист Стаса Михайлова обвинил его в несправедливом увольнении

    Полина Петрова

    Бывший гитарист российского певца Стаса Михайлова Вячеслав Кузнецов обвинил его в отсутствии помощи и несправедливом увольнении в период пандемии коронавируса, информирует РИА ФАН.
    Бывший гитарист Стаса Михайлова обвинил его в несправедливом увольнении

    Мужчина рассказал, что работал на артиста в течение семи лет. В условиях тяжелой эпидемической ситуации концерты отменились на долгий период. В какой-то момент Кузнецов не смог участвовать в выступлении из-за дополнительной работы. Он был вынужден выполнять ее, чтобы прокормить членов своей семьи. Михайлов был предупрежден об этом заранее, но вместо сочувствия музыканта уволили, пишет Newinform.

    «Я посвятил семь лет своей работе со Стасом Михайловым. А здесь мы, оказывается, на разных баррикадах и должны сами выбираться, несмотря на то, что еще вчера мы играли концерт и радовали публику своим творчеством», — подчеркнул гитарист.

    Он добавил, что уволили не только его. Популярный исполнитель попрощался еще с несколькими музыкантами. Причины их ухода из коллектива Кузнецов не уточнять не стал.

    В августе нынешнего года Михайлов попал в рейтинг Forbes с самыми высокооплачиваемыми российскими звездами. На первом месте оказался музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров с группой «Ленинград». Он получил за свою деятельность 8,8 миллиона долларов.