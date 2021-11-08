Бывший футболист «Зенита» признался в игровой зависимости

Олег Кожанов, бывший нападающий петербургского «Зенита» рассказал, что страдал от игровой зависимости. В интервью Sport24 он признался, что оставил в казино 80 миллионов рублей.

«Начал все спускать. Лет семь-восемь назад завязал. 80 миллионов рублей за все время туда занес, где-то так. За вечер миллиона два проигрывал — это самое большое», — признался бывший футболист.

Кожанов выступал за «Зенит» с 2005 по 2009 год, пояснила «Газета.ru». Кроме того, он играл за екатеринбургский «Урал», «Ростов», «Химки», нижегородскую «Волгу», «КАМАЗ», оренбургский «Газовик» и другие клубы.