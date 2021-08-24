Бывший фронтмен Sex Pistols Джон Лайдон проиграл в суде бывшим коллегам

Бывший фронтмен английской панк-группы Sex Pistols Джон Лайдон (Джонни Роттен) проиграл суд с бывшими коллегами по коллективу. Об этом написала газета The Guardian.

Судебный процесс начался из-за использования в сериале о Sex Pistols композиций группы. Это шестисерийный фильм «Пистолет» режиссера Дэнни Бойла.

Музыкант отказался от сделки по авторским правам. В результате бывшие коллеги — гитарист Стив Джонс и барабанщик Пол Кук — подали к нему иск, когда тот попытался запретить использование музыки коллектива в телесериале.

Музыканты хотели, чтобы между членами группы было соглашение, по которому подобные решения принимаются большинством голосов. Однако Лайдон ответил, что эта договоренность никогда не применялась.

Суд постановил, что старый контракт продолжит действовать и большинство участников группы могут отвергнуть вето любого из них, если тот ведет себя неблагоразумно. Коллегам такое решение очень понравилось, они отметили, что это внесло ясность в порядок принятия решений.