Бывший фигурист Максим Ковтун запел

Ковтун ушел из большого спорта в 2019 году и начал работать тренером. Однако теперь он еще и записывает музыку.

Бывший спортсмен презентовал музыкальное видео, которое подготовил самостоятельно. Трек называется «2020». Ролик он выложил на YouTube.

Многие поклонники бывшего фигуриста оценили его певческие способности. Кроме того, подписчики заметили в строках грусть о спортивном прошлом.

Максим Ковтун — 25-летний российский одиночник, серебряный призер чемпионата Европы 2015 и 2017 годов. Однако он не попал на Олимпиаду в Сочи в 2014-м, хотя перед главным спортивным соревнованием обыграл Евгения Плющенко. Спустя некоторое время многочисленные травмы заставили Ковтуна задуматься об уходе из большого спорта и сосредоточиться на тренерской карьере.

Решение уйти из фигурного катания далось спортсмену нелегко, а многие коллеги посчитали подобный поступок проявлением слабости.