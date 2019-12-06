Бывший друг Волочковой отреагировал на слухи о продаже ее особняка

Собеседник сразу отметил, что рассмотрит новость «как пиарщик, а не как бывший друг» знаменитости. Слухи могли распустить хейтеры, которые любят привлекать к себе внимание и получают эмоции от издевательств над звездами. Такие люди «звонят, прикалываются, выставляют телефоны». Возможен и второй вариант — месть какого-нибудь бывшего ухажера Волочковой или друзей.

Кроме того, слухи о продаже особняка могут быть спланированной пиар-акцией, вбросом в СМИ. Это необходимо, чтобы россияне вспомнили про Волочкову, пообсуждали ее.

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«Все знают про ее дом, он стоит около пяти миллионов долларов, она мне сама рассказывала про это в свое время, и поэтому он мог стать объектом инфоповода», — уверен Дзотов.

В последние годы Волочкова притянула к себе много негатива, отметил собеседник. Черный пиар обеспечил балерине громкие заголовки в прессе и поток сплетен в интернете. Хотя недавно на презентации мемуаров Волочкова говорила, что на «уколы» хейтеров старается не реагировать.

«Ольга Бузова тоже начинала с черного пиара, а потом успешно его монетизировала. У Анастасии же пока это не так эффективно получается, но все возможности для этого есть», — добавил Дзотов.

Ранее слухи о продаже дома опровергла PR-директор Волочковой Наталья Ракицкая.