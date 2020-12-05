Бывший депутат закатил вечеринку с Моргенштерном для 10-летнего сына во время пандемии

СМИ показало кадры с концерта в честь дня рождения. Рэпер выступил перед толпой детей в помещении, украшенном воздушными шарами. Моргенштерн вышел на сцену в личном клубе бывшего чиновника. Причем мероприятие прошло во время пандемии коронавируса.

Шкиль дважды избирался депутатом городского совета Калининграда. Теперь он посвятил себя бизнесу — руководит местной строительной компанией, а также находится в совете директоров ФК «Балтика».

Ранее Моргенштерн выступил на корпоративе компании «Сима-ленд» в Екатеринбурге. За два часа он заработал четыре миллиона рублей.

Стриминговый сервис Spotify составил список самых популярных в России исполнителей. В топ вошли kizaru, Моргенштерн, Скриптонит, ЛСП и Boulevard Depo. А журнал GQ назвал рэпера человеком и музыкантом года.

Моргенштерн зарабатывает больше других артистов, поскольку по большей части находится в виртуальном медиапространстве, писало агентство Ura.ru. А именно оно менее всего пострадало после отмены живых концертов.