Бывший чемпион UFC Макгрегор снимется в кино

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор сыграет в кино вместе с актером Джейком Джилленхолом. Об этом написало издание Deadline.

Ирландца пригласили поучаствовать в роли персонажа в ремейке голливудского боевика 80-х «Дом у дороги», сообщило РИА ФАН.

Режиссером кинокартины выступит Даг Лайман. Роль бывшего бойца UFC, который устроился вышибалой в забегаловку во Флориде, досталась Джилленхолу. Макгрегор же сыграет оригинального персонажа, а не самого себя.