Бывший чемпион мира по боксу умер в США

Знаменитый американский боксер, бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC и WBA Леон Спинкс умер в возрасте 67 лет.

Как сообщил портал BoxingScene, последние пять лет Спинкс боролся с раком простаты. В момент смерти спортсмена рядом с ним находилась его жена Бренда.

Спинкс является олимпийским чемпионом 1976 года. Всемирно известным боксер стал после сенсационной победы над легендарным Мохаммедом Али. Их бой состоялся в феврале 1978 года. Правда, уже в сентябре состоялся матч-реванш, в котором он проиграл.

В общей сложности за свою карьеру Спинкс провел 46 боев, в которых одержал 26 побед (14 нокаутом), 17 поражений и три встречи провел вничью.

5 февраля вечером стало известно о смерти канадского актера Кристофера Пламмера. Ему был 91 год. За свою кинокарьеру актер становился двукратным лауреатом премий «Эмми» и «Тони», лауреатом премии Гильдии киноактеров США, премий «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус» и «Независимый дух».