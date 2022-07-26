Бывший бойфренд «Мисс Россия 2022» Анны Линниковой рассказал, какая она в жизни

Завершился конкурс «Мисс Россия 2022». Победительницей стала Анна Линникова, 22-летняя студентка из Петербурга. Журналисты kp.ru поговорили с бывшим бойфрендом Линниковой, моделью и продюсером Артемием Журавлевым, о том, какая она в жизни.

По словам Журавлева, Линникова не только красива, но и обладает прекрасными внутренними качествами. Он назвал бывшую подругу спокойной, верной и мягкой.

«Она нежная, мягкая, себя не выпячивает. Когда она с друзьями, то занимает много пространства, может лидерские качества проявить. Амбициозная, всегда стремилась больше работать, часто книги читала, праздно время не проводила», — рассказал молодой человек.

По его словам, девушка давно мечтала участвовать в конкурсе. Следующая ее цель — «Мисс Мира», а после этого Анна планирует покорять Голливуд. Журавлев добавил, что Линникову не зря признали самой красивой девушкой России, а без макияжа она выглядит даже лучше.