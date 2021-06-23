Бывшие участники «Миража» рассорились из-за прав на песни

Продюсер и автор песен «Миража» Валерий Соколов заявил, что другой создатель группы Андрей Литягин не соблюдает выполнение авторских прав. Таким образом Соколов встал на защиту бывших солисток коллектива Натальи Гулькиной и Маргариты Суханкиной.

По его словам, «Мираж» — легенда для нескольких поколений.

«Страна не ассоциирует солистов нынешнего коллектива Литягина, называющих себя „Мираж“ и больше похожих на кавер-группу, с настоящей легендарной группой „Мираж“, которая живет в памяти и сердцах миллионов поклонников по всему миру», — прокомментировал ситуацию РИА «Новости» Соколов.

Он заметил, что у нового состава нет прав на основные хиты группы. Соколов считает, что Литягин в качестве продюсера проекта должен сделать так, чтобы группа процветала и всем приносила доход. Собеседник агентства заметил, что если человек жалуется, что ему не платят деньги, то он сам оказывается в положении содержанки.

Соколов напомнил, что у Маргариты Суханкиной есть все разрешения на использование репертуара «Миража». В свою очередь Литягину больше не принадлежит товарный знак на название «Мираж». Кроме того, Соколов заявил, что Литягин сам нарушает авторские права.

«Хочу напомнить, что его собственный, так называемый, новый „Мираж“ авторские права Валерия Соколова и Светланы Разиной не соблюдает и наши хиты пытается исполнять незаконно, вводя организаторов своих выступлений в заблуждение, что уже доказано в так любимых Андреем судах», — резюмировал продюсер.

Ранее Литягин заявил, что Наталья Гулькина и Маргарита Суханкина — содержанки. По его словам, артистки исполняют песни «Миража» на своих концертах, но не платят за это.