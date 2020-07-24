Бывшей ведущей «Дома-2» потребовалась скорая помощь

Отмечается, что экс-телеведущая несколько месяцев жалуется на сильные головные боли. На этот раз самочувствие ухудшилось настолько, что пришлось вызывать скорую помощь. На этом настоял ее возлюбленный Мондезир Свет-Амур, который и позвонил медикам.

Ефременкова очень часто публикует сторис в Instagram для своих подписчиков, а тут пропала на два часа, чем крайне напугала фанатов. Помимо этого, ее возлюбленный отправился в фитнес-зал без нее, что также смутило пользователей соцсети.

Бывшая телеведущая позже все-таки вышла на связь. Она поблагодарила подписчиков за беспокойство, показала синяк от капельницы и рассказала о своем самочувствии. По ее словам, после капельцы ей стало лучше ближе к обеду, однако выходить на улицу она не рискнула.