Бывшего участника «Дома-2» ограбили мошенники

По информации сайта «Дни.ру», правонарушители взломали личный кабинет мобильного оператора и установили переадресацию вызовов и сообщений с телефона Гажиенко. Таким образом, они смогли украсть деньги с его счета.

«20 декабря поступило заявление о хищении денежных средств с расчетного счета. Сумма ущерба составляет 400 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия», — отметил источник.

Пострадавший уже обратился в правоохранительные органы с заявлением, сообщило РИА ФАН.