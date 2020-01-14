14 января 2020, 15:53
Бывшего участника «Дома-2» ограбили мошенники
Бывшего участника российского реалити-шоу «Дом-2» Алексея Гажиенко и его супругу, финалистку «Битвы экстрасенсов» Диларам Сапарову обокрали на 400 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
По информации сайта «Дни.ру», правонарушители взломали личный кабинет мобильного оператора и установили переадресацию вызовов и сообщений с телефона Гажиенко. Таким образом, они смогли украсть деньги с его счета.
«20 декабря поступило заявление о хищении денежных средств с расчетного счета. Сумма ущерба составляет 400 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия», — отметил источник.
Пострадавший уже обратился в правоохранительные органы с заявлением, сообщило РИА ФАН.