Бывшего супруга Лолиты госпитализировали с разбитой головой

По информации сайта Ura.ru, ночью экс-супруга Лолиты госпитализировали с разбитой головой. Некоторые источники уточнили, что рядом с пострадавшим находится его возлюбленная Ольга Кулиева. В отдельную палату к Иванову могут попасть лишь близкие люди.

Следователи составили две версии случившегося с мужчиной. Согласно одной из них, экс-супруг Лолиты получил многочисленные травмы в ДТП, а по другой — в драке с неизвестными.

Врачи оценивают состояние потерпевшего как «удовлетворительное». В настоящее время медицинский персонал подбирает наиболее эффективное лечение для него. Предполагается, что будет необходима помощь челюстно-лицевого или пластического хирургов.

Ранее стало известно, что Дмитрий Иванов подал заявление в полицию на Лолиту Милявскую. Он обвинил знаменитость в клевете. «Любой человек, несмотря на звездный статус, должен отвечать за свои слова», — подчеркнул бывший муж артистки.