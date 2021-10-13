Бывшего партнера Кайли Дженер обвинили в насилии

Бывшего партнера Кайли Дженер рэпера Tyga обвинили в избиении. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram пострадавшей.

Об избиении сообщила Камарин Суонсон. Она выложила на своей странице следы побоев.

По данным СМИ, на самом деле рэпер не бил ее. Девушка сама приехала к нему и устроила скандал. Когда он попытался выгнать ее, она вызвала полицию и обвинили рэпера в избиении.

На следующий день исполнитель сам пришел в полицию и рассказал об этом.

Ранее рэп-исполнитель Роберт Сильвестер Келли, известный под псевдонимом R. Kelly, признан виновным в рэкете и торговле людьми в конце сентября. Из-за этого видеоплатформа YouTube заблокировала канал музыканта.