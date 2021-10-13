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    13 октября 2021, 03:57

    Бывшего партнера Кайли Дженер обвинили в насилии

    Рэпера Tyga обвинили в избиении женщины

    Дарья Морозова

    Бывшего партнера Кайли Дженер рэпера Tyga обвинили в избиении. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram пострадавшей.

    Бывшего партнера Кайли Дженер обвинили в насилии

    Об избиении сообщила Камарин Суонсон. Она выложила на своей странице следы побоев.

    По данным СМИ, на самом деле рэпер не бил ее. Девушка сама приехала к нему и устроила скандал. Когда он попытался выгнать ее, она вызвала полицию и обвинили рэпера в избиении.

    На следующий день исполнитель сам пришел в полицию и рассказал об этом.

    Ранее рэп-исполнитель Роберт Сильвестер Келли, известный под псевдонимом R. Kelly, признан виновным в рэкете и торговле людьми в конце сентября. Из-за этого видеоплатформа YouTube заблокировала канал музыканта.