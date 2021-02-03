Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали за пьяную езду

Кроме обвинений по уголовным статьям Джейсона Александра также уличили еще в одном правонарушении. После того как полицейские остановили его автомобиль, он отказался сдать тест на алкоголь. Такое поведение в штате Теннесси трактуется как нарушение гражданского кодекса.

Под арестом бывший муж певицы провел всего несколько часов. Его отпустили в тот же день под залог в размере 2,5 тысячи долларов. Суд рассмотрит его дело 30 апреля.

Это не первое уголовное дело Джейсона Александра. В 2015 году он избил свою сожительницу. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину и провел в тюрьме Сан-Франциско 111 дней.

По решению суда его отпустили на трехгодичный испытательный срок. Кроме того, его заставили провести 25 часов на обязательных работах, пройти курсы по вопросам домашнего насилия и лечения от наркозависимости и алкоголизма.

Наказание впрок не пошло, потому что спустя год Джейсона Александра арестовали в Луизиане за езду в пьяном виде. Он снова признал себя виновным и получил два года условного срока.

В следующем году Александр был арестован у себя на родине за вождение в нетрезвом виде. Radar Online сообщил тогда, что он признал себя виновным по предъявленным обвинениям и был приговорен к двум годам условно.

Бритни Спирс и Джейсон Александр поженились в январе 2004 года в Лас-Вегасе. Их брак продлился всего 55 часов. Через несколько месяцев певица вышла замуж за Кевина Федерлайна, от которого родила двоих сыновей. В 2007 году семья распалась.

По словам Джейсона Александра, он все еще находится в близких отношениях с Бритни. В прошлом году он принял участие в митинге в поддержку певицы. Участники требовали избавить артистку от опеки отца, чтобы она могла самостоятельно распоряжаться своими финансами.

Также бывшего мужа певицы видели во время декабрьских митингов в поддержку Дональда Трампа около Капитолия. На своей странице в Facebook он опубликовал селфи с надписью Trump 45. Принимал ли он участие в штурме здания Конгресса, неизвестно.