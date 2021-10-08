Бывшего концертного директора «Тату» нашли мертвым среди бутылок в своей квартире

В Москве в четверг похоронили бывшего концертного директора «Тату» Евгения Шампорова. По данным источника kp.ru, его тело нашли в захламленной бутылками квартире.

Евгению Шампорову был 41 год. О его смерти в соцсетях написали певицы, которые с ним работали.

«Думаю о тебе, плачу второй день и не верю. Почему не послушал меня и не обратился к специалистам, которые могли помочь? Ты был настоящий, чистой души человек — большой ребенок. Умел искренне радоваться мелочам», — написала в Instаgrаm певица Юлия Беретта.

По данным источника издания, тело концертного директора несколько дней пролежало в захламленной бутылками квартире на кухонном полу. Тревогу забили родные, когда Шампоров перестал выходить на связь. Предварительной причиной считается сердечная недостаточность. Но близкие Шампорова не разглашают подробности произошедшего. Судя по заявлениям артистов, с которыми он сотрудничал, последние годы его жизни были непростыми.

Шампоров работал с бывшей солисткой группы «Тату» Леной Катиной, Юлией Беретта, Арсением Бородиным, группой «Челси».