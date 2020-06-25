Бывшая звезда «Орла и решки» сделала операцию на груди
На маммопластику ведущая решилась после рождения второго ребенка. Через полтора года после первых родов и грудного вскармливания грудь Неведровой пришла в норму. Однако вторые роды повлияли на ее внешний вид. Из-за этого Неведровой даже пришлось отказаться от любимых платьев.
Грудь всегда была уязвимым местом телеведущей, призналась она.
«Те, кто давно читают меня знают, как подростком я плакала у мамы на коленях, жалуясь на то, что у всех есть, а у меня нет. И что ребята во дворе постоянно чмырят меня доской», — написала ведущая.
Ради возвращения прежнего объема Неведрова решилась обратиться к хирургам в Саратове. Точно такая же операция в Москве обошлась бы дороже.
Телеведущей сделали якорную подтяжку, поставили круглые импланты и дополнительно подтянули кожу под пупком. Операция прошла успешно, рассказала Неведрова. Тем не менее пока она чувствует слабость и не хочет есть. Врачи ставят ей капельницы с обезболивающим, написал сайт «Утро.ру».