Бывшая звезда «Орла и решки» сделала операцию на груди

Бывшая ведущая телепередачи «Орел и решка» Натали Неведрова сделала пластическую операцию по увеличению груди. О последних изменениях во внешности она написала в своем Instagram.

На маммопластику ведущая решилась после рождения второго ребенка. Через полтора года после первых родов и грудного вскармливания грудь Неведровой пришла в норму. Однако вторые роды повлияли на ее внешний вид. Из-за этого Неведровой даже пришлось отказаться от любимых платьев.

Грудь всегда была уязвимым местом телеведущей, призналась она.

«Те, кто давно читают меня знают, как подростком я плакала у мамы на коленях, жалуясь на то, что у всех есть, а у меня нет. И что ребята во дворе постоянно чмырят меня доской», — написала ведущая.

Ради возвращения прежнего объема Неведрова решилась обратиться к хирургам в Саратове. Точно такая же операция в Москве обошлась бы дороже.

Телеведущей сделали якорную подтяжку, поставили круглые импланты и дополнительно подтянули кожу под пупком. Операция прошла успешно, рассказала Неведрова. Тем не менее пока она чувствует слабость и не хочет есть. Врачи ставят ей капельницы с обезболивающим, написал сайт «Утро.ру».