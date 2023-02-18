Эксклюзив 18 февраля 2023, 12:55 Бывшая жена Высоцкого пронесла любовь к нему через всю жизнь Бард Вероника Долина: бывшая жена Высоцкого Людмила Абрамова была полна любви к поэту РИА «Новости»

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Бывшая супруга Владимира Высоцкого Людмила Абрамова пронесла любовь к нему через всю свою жизнь и буквально струилась этим чувством. Об этом в беседе с «360» рассказала бард Вероника Долина.

«Рассматривала, как выглядит она, как укладывает волосы, как выглядят кончики пальцев у женщины, которую хватило на такую продолжительную, невероятную, полную смыслов и символов любовь. Она вся ею струилась», — отметила артистка.

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Долина рассказала, как случайно познакомилась с Людмилой Абрамовой в год смерти Высоцкого.

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«Неожиданно <...> мы познакомились в конце 1980 года, когда вся страна, вся русская речь полыхала огнем траура по Владимиру Семеновичу Высоцкому. Мне было лет ужасно мало. В невероятно случайном, страшно некрасивом, убогом месте я увидела женщину с растянутыми до углов висков глазами. Я была девочка, подошла и говорю: „Что это значит?“ Потом спросила: „Вы кто?“ Просто обликом ее сраженная», — вспомнила момент первой встречи исполнительница.

Абрамовой ответила, что ее зовут Люся и она была женой Высоцкого.

«Вот такой у нас был невероятный, незабываемый диалог. В конце 1980 года в случайнейшем мрачном московском месте. Оттуда остался след: притаскивала ее на свои концерты», — добавила бард.

Долина напомнила, что Абрамова работала художественным руководителем дирекции по созданию музея Высоцкого в Москве.

«Она сделалась основательницей музея, была няней внуков с этой же волшебной фамилией. Она совершенно необыкновенный человек. Честно говоря, я как старинный москвич в каком-то смысле, в грустнейшем, в восторге, что она столько прожила и пробыла с нами», — заключила артистка.