20 января 2020, 12:19
Бывшая жена Соловьева не подтвердила новость о его реанимации
Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Друбич опровергла новость о тяжелом состоянии своего бывшего мужа, режиссера Сергея Соловьева. Об этом сообщил сайт RT.
По словам Друбич, информация о реанимации Соловьева является «абсолютным фейком».
«Я поражена, откуда вся эта информация. Он был в больнице, но там совершенно ерундовая ситуация», — пояснила она.
Ранее в прессе появились сообщения о том, что Сергея Соловьева доставили в реанимацию одной из столичных клиник.