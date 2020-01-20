Бывшая жена Соловьева не подтвердила новость о его реанимации

По словам Друбич, информация о реанимации Соловьева является «абсолютным фейком».

«Я поражена, откуда вся эта информация. Он был в больнице, но там совершенно ерундовая ситуация», — пояснила она.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Сергея Соловьева доставили в реанимацию одной из столичных клиник.