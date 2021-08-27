Бывшая жена Прохора Шаляпина высказалась о его новой супруге

Лариса Копенкина, бывшая жена Прохора Шаляпина, в разговоре с NEWS.ru прокомментировала информацию о том, что певец тайно женился на канадской бизнесвумен Татьяне Девис. По словам Копенкиной, все трое находятся в прекрасных отношениях.

«Тайная» свадьба не была таковой для экс-супруги певца.

«Для вас-то тайно, а для меня не тайно. Об этом речь идет уже полтора года. Они давно знакомы, а лично я общаюсь с ней уже год. Хорошая женщина», — поделилась Копенкина.

Она подтвердила, что свадьбу провели в США, и рассказала, что не только не ревнует бывшего супруга, а даже дружит и с ним, и с его новой избранницей, добавив, что сама тоже двигается дальше.

«Мы и сейчас с ним общаемся. У нас прекрасные дружеские отношения. В реальной жизни он замечательный друг. Это тот человек, который всегда придет на помощь. А насчет ревности, я вообще никогда никого не ревную. Да и у меня с личной жизнью все хорошо. С этим проблем никогда не было и на том свете не будет. Я девять лет в девках не сижу», — сказала телеведущая.