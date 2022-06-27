Бывшая жена Пьера Нарцисса и его мать договорились, что похоронят его в Камеруне

Родные и близкие российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса договорились о месте его похорон. Музыканта похоронят на родине, в Камеруне, сообщил Life.

Бывшая жена Нарцисса Валерия Калачева рассказала изданию, что к такому решению они пришли совместно с матерью музыканта.

«Мы пришли к соглашению, что отдаем им (матери и сестре Нарцисса — прим. ред.) тело, чтобы мать его оплакала. Здесь мы поплакали над ним. Я, как мать, мать понимаю — [нужно], чтобы она могла полить его своими слезами, с любовью рядом с папой в склепе похоронила. Это моя инициатива, я пошла ей навстречу. Мы поверили друг другу и договорились, нам еще дальше общаться. Мы хотим ездить туда, они — сюда. Наши двери всегда открыты. Как раз наступает период холодных голов, и мы можем поговорить», — сказала Калачева.

Она добавила, что позаботится о том, чтобы похороны прошли на высшем уровне. На церемонии будут присутствовать его друзья.