Бывшая жена Майкла Джексона рассказала о его отношении к детям

Бывшая жена Майкла Джексона Дебби Роу рассказала, что музыкант старался выполнять родительские обязанности. При этом Роу никогда не хотела быть матерью и родила детей только для него.

Об этом бывшая супруга поп-звезды рассказала The Mirror. Женщина родила от Джексона сына и дочь — Принса и Пэрис Джексон.

«Я сделала это для того, чтобы он (Майкл Джексон — прим. ред.) стал отцом, а не для того, чтобы я стала матерью», — призналась женщина.

Роу отметила, что музыкант всегда делал все, чтобы его дети были здоровы и счастливы. Она подчеркнула, что сама всегда игнорировала потребности детей — не меняла им подгузники и не просыпалась по ночам на их крики, даже если была рядом с ними.

Пара развелась в 1999 году, после рождения дочери. Бывшие супруги заключили соглашение, по которому Роу отдала права опеки над детьми Джексону. Для музыканта этот развод стал вторым. До этого его первый брак распался из-за нежелания первой жены Лизы-Мари Пресли иметь детей. Супруги так и не смогли договориться на этот счет и расстались.

Майкл Джексон умер в 2009 году — ему было 50 лет. У музыканта, которого называли королем поп-музыки, остались трое детей.