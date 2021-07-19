Бывшая жена Кержакова рассказала об изнасиловании

Экс-супруга российского футболиста и тренера Александра Кержакова Милана Тюльпанова призналась своим подписчикам в Instagram, что ее изнасиловали «в далеком прошлом». Она вывела одного из пользователей на вопрос в свой адрес.

Тюльпанова захотела узнать мнение своих подписчиков, может ли переживший насилие человек после этого выстраивать нормальные отношения. Ей задали встречный вопрос.

«Да. Это давно было. Просто ответила на вопрос. Ну было и было. Это в прошлом давно», — ответила телеведущая и блогерша.

В конце мая Тюльпанова рассказала в Stotres в Instagram, что ее избил бывший возлюбленный. Она написала заявление в полицию.

По словам бывшей жены Кержакова, экс-бойфренд приехал к ней, чтобы поговорить. Они встретились во дворе дома, после чего телеведущая получила кулаком в лицо. Она пожаловалась, что мужчина отобрал у нее телефон, затащил в машину, заставил признаться в любви и пообещать выйти за него замуж. Он отпустил блогершу, как только услышал нужные ему слова. Тюльпанова сняла побои и попросила женщин, которые оказались в подобной ситуации, не молчать.