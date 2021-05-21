Бывшая жена Иосифа Пригожина попросила помощи у пострадавших от микрофинансовых организаций

Бывшая жена Иосифа Пригожина Елена и ее адвокат Виталий Бородин ищут пострадавших от микрофинансовой компании «Бенефит». По мнению женщины, организация мошенническим способом отобрала у нее квартиру.

«Я обращаюсь к жителям, прежде всего Москвы, пострадавшим от действий от таких микрофинансовых компаний, как группы компаний „Константа Реал-Эстейт“, „Бенефит“ и других. Кто пострадал от этих компаний, или хотя бы чем-то недоволен — их условиями, огромными кабальными договорами, неоправданными процентами, свяжитесь с нами», — обратилась Елена Пригожина к россиянам через «360».

Ее адвокат Виталий Бородин отметил, что история длится уже несколько лет. Бывшая семья Иосифа Пригожина, которая столкнулась с мошенниками на рынке услуг микрофинансовых организаций, написала заявление в ОВД Центрального округа, где ведется проверка, также они обратились к руководителю федерального правительства по безопасности и борьбе с коррупцией.

«Хотелось бы, чтобы эта проверка пошла в следственные органы. Нужно возбуждать уголовное дело по данному случаю, потому что есть потерпевшие, которые пострадали от рук этих мошенников. Если есть люди, которые пострадали от рук данной организации, просим вас обратиться в СМИ, выйти через социальные сети на Елену, на меня», — сказал юрист.

Ранее бывшая жена Иосифа Пригожина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Шлапака. Он уговорил ее взять кредит на развитие дела и заложить жилье. Но спустя некоторое время выделить долю в квартире потребовал дедушка семьи, женщине пришлось обратиться в микрофинансовую организацию, чтобы заложить другую квартиру, где проживала бывшая теща Иосифа Пригожина. Елена Пригожина подписала кучу бумаг не глядя, включая договор купли-продажи. Оказалось, что она отдала квартиру микрофинансовой организации за копейки.