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    26 февраля 2021, 23:26

    Бывшая жена Грачевского рассказала о его наследстве

    Кирилл Фролов

    Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский не оставил завещания, наследство разделят между его вдовой и детьми. Об этом заявила бывшая супруга режиссера Анна Грачевская.

    Бывшая жена Грачевского рассказала о его наследстве

    После смерти Грачевского выяснилось, что киножурнал «Ералаш» принадлежал ему только наполовину, рассказала Анна изданию StarHit.

    «Есть ООО „Ералаш“. И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50% — директору, а только 49% — Грачевскому», — сообщила собеседница.

    По ее подсчетам, 24% компании отойдут вдове режиссера Екатерине Белоцерковской, остальное — его детям от разных браков.

    При этом, считает Грачевская, директор ООО был «просто держателем доли и, наверно, должен ее как-то вернуть».

    Анна Грачевская отметила, что последняя жена режиссера «поступила очень достойно»: позвонила ей и пригласила пойти к нотариусу, чтобы вступить в наследство.

    Ранее вдова основателя «Ералаша» Екатерина Белоцерковская говорила, что при разделе имущества «никто не будет обижен, каждый получит то, что ему полагается».

    Борис Грачевский умер 14 января от осложнений COVID-19. Ему был 71 год.