Бывшая жена Грачевского рассказала о его наследстве

Художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский не оставил завещания, наследство разделят между его вдовой и детьми. Об этом заявила бывшая супруга режиссера Анна Грачевская.

После смерти Грачевского выяснилось, что киножурнал «Ералаш» принадлежал ему только наполовину, рассказала Анна изданию StarHit.

«Есть ООО „Ералаш“. И Боря всегда говорил, что все принадлежит ему. Но сейчас оказывается, что 50% — директору, а только 49% — Грачевскому», — сообщила собеседница.

По ее подсчетам, 24% компании отойдут вдове режиссера Екатерине Белоцерковской, остальное — его детям от разных браков.

При этом, считает Грачевская, директор ООО был «просто держателем доли и, наверно, должен ее как-то вернуть».

Анна Грачевская отметила, что последняя жена режиссера «поступила очень достойно»: позвонила ей и пригласила пойти к нотариусу, чтобы вступить в наследство.

Ранее вдова основателя «Ералаша» Екатерина Белоцерковская говорила, что при разделе имущества «никто не будет обижен, каждый получит то, что ему полагается».

Борис Грачевский умер 14 января от осложнений COVID-19. Ему был 71 год.