Бывшая жена Федора Бондарчука рассказала о причинах развода

Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана неохотно высказывалась о том, почему их брак распался. Однако не так давно женщина дала большое интервью. В нем Светлана объяснила, что причиной развода стала вовсе не молодая разлучница. Причины разлада кроются глубже. Об этом сообщило «Утро.ру».

Брак Федора и Светланы Бондарчук распался в 2016 году. Спустя время появилась информация о том, что Федор состоит в отношениях с молодой актрисой Паулиной Андреевой. Многие стали подозревать, что девушка стала причиной разлада в семье. Однако, по словам Светланы, причина развода кроется вовсе не в Паулине. Женщина отметила, что в браке так и не смогла почувствовать близости с Федором.

Светлана заявила, что не держит зла и обиды на бывшего супруга. Однако в браке она постоянно испытывала чувство одиночества.

«Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока», — рассказала в интервью модель.

Она объяснила, что, находясь в браке, хотела ощутить душевную теплоту и человеческую близость. Однако почувствовать это с бывшим супругом не удавалось. Женщина отметила, что если брак не приносит положительных эмоций, то лучше по-доброму разойтись.

На данный момент Светлана находится в счастливом браке с дизайнером Сергеем Харченко. Супруги устроили красивую и пышную свадьбу, о которой Светлана всегда мечтала.