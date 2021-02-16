Бывшая жена Emina подогрела слухи о новых отношениях

После развода модели Алены Гавриловой и певца Эмина интернет переполнили слухи о новом романе девушки. О том, как она сама реагирует на слухи, рассказал сайт «Экспресс газета».

День всех влюбленных прошел для Алены не без сюрпризов. Модель поделилась со своими подписчиками фотографией букета цветов, который пришел от тайного поклонника.

Сторис с цветами заинтересовала подписчиков звезды и повлекла за собой много вопросов о личной жизни девушки. Сама Алена комментировать свою личную жизнь отказалась.

13 марта Emin объявил о разводе в своем профиле Instagram. Сама модель с болью отзывалась об этом событии. После развода у пары осталась общая дочь.