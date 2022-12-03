Эксклюзив 03 декабря 2022, 21:24 Бывшая жена экс-футболиста сборной России Дениса Глушакова Дарья опровергла слухи об избиении Экс-жена бывшего футболиста «Спартака» Глушакова опровергла новость о ее избиении Telegram

Читать 360tv в

Бывшая жена экс-футболиста «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова Дарья Глушакова опровергла в комментарии для «360» появившиеся в СМИ новости о ее избиении. Ранее появилась информация, что Дарью в отеле в центре Москвы ударил бывший ухажер.

Девушка с недоумением сообщила «360», что это неправда.

Реклама

«Какая-то ерунда. Ошибка», - сказала она.

Реклама

Почему и откуда распространилась такая информация, она пока не знает.

Ранее Telegram-канал Baza написал со ссылкой на саму Дарью, что нападение произошло в отеле «Лотте Плаза» вечером 23 ноября. Там она якобы находилась со своим молодым человеком. Когда об этом узнал ее бывший поклонник адвокат Геннадий Удунян, он примчался разобраться с соперником. Но в итоге травму головы получила Глушакова. По сообщению канала, врачи диагностировали сотрясение головного мозга.