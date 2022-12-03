03 декабря 2022, 21:24
Бывшая жена экс-футболиста сборной России Дениса Глушакова Дарья опровергла слухи об избиении
Экс-жена бывшего футболиста «Спартака» Глушакова опровергла новость о ее избиении
Бывшая жена экс-футболиста «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова Дарья Глушакова опровергла в комментарии для «360» появившиеся в СМИ новости о ее избиении. Ранее появилась информация, что Дарью в отеле в центре Москвы ударил бывший ухажер.
Девушка с недоумением сообщила «360», что это неправда.
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«Какая-то ерунда. Ошибка», - сказала она.
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Почему и откуда распространилась такая информация, она пока не знает.
Ранее Telegram-канал Baza написал со ссылкой на саму Дарью, что нападение произошло в отеле «Лотте Плаза» вечером 23 ноября. Там она якобы находилась со своим молодым человеком. Когда об этом узнал ее бывший поклонник адвокат Геннадий Удунян, он примчался разобраться с соперником. Но в итоге травму головы получила Глушакова. По сообщению канала, врачи диагностировали сотрясение головного мозга.
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