Бывшая жена Ефремова отказалась навещать актера в колонии

Бывшая жена Михаила Ефремова Ксения Качалина отказалась посещать актера в колонии. Она не видит в этом смысла.

«Даже если им дают раз в месяц какие-то свидания, то мне тоже нет смысла мотаться», — рассказала в интервью «Пятому каналу» бывшая актриса.

Михаил Ефремов и Ксения Качалина поженились в 2000 году. В браке у них родилась дочь Анна-Мария. Через четыре года они развелись, но Михаил Ефремов продолжал ей помогать финансово. После того, как его посадили, деньги стали ей присылать его друзья, рассказала актриса телеканалу.

Из-за проблем с алкоголем у бывшей Ефремов забрал дочь к себе. Анна-Мария с матерью не общается. Девушка рассказывала, что в детстве мать регулярно избивала ее, поэтому девушка не хочет поддерживать с ней отношения.

Когда в СМИ появилась информация о ДТП с участием ее бывшего мужа, она не сразу поверила.

«Я удивилась, потому что это в принципе невозможно. Он хороший водитель», — поделилась Ксения.

Ранее в СМИ писали, что Ксения Качалина после того, как Михаила Ефремова посадили за убийство и нетрезвое вождение, находится в бедственном положении.