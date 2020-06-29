Бывшая жена Ефремова обвинила дочь в желании избавиться от родителей

«Пока была жива ее бабушка Алла Борисовна Покровская, Анна-Мария хоть кого-то слушала, а теперь делает то, что ей вздумается. Хочет посадить отца в тюрьму, а меня — в психушку. Вот такая у нас милая девочка. Но на ее проделки я не обращаю внимания, и это ее злит. Дочь по гороскопу Весы, и на 90 процентов все ее слова — это фантазия и авантюры», — высказалась Качалина.

Она убеждена, что дочь будет только рада, если отца посадят в тюрьму, написал сайт «Царьград».

Напомним, ранее Анна-Мария рассказала, что у матери есть проблемы с алкоголем, которые она не хочет признавать и решать. В связи с этим дочь заявила, что готова стать опекуном для матери, чтобы помочь ей справиться с алкозависимостью. Дочь Ефремова также поделилась, что Ксения превратила свою квартиру в центре Москвы в помойку, а по ночам бродит по городу с пластмассовым попугаем на плече.