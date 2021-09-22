Бывшая жена Джорджа Лукаса раскритиковала новые «Звездные войны»

Бывшая жена режиссера Джорджа Лукаса Марсия, работавшая с ним в качестве редактора над «Звездными войнами», подвергла критике новую трилогию, снятую Джей Джей Абрамсом. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на DenOfGeek.

Марсия Лукас назвала сюжет новых фильмов - «Пробуждение силы», «Последние джедаи» и «Скайуокер. Восход» — ужасным. Также ей не понравилась главная героиня и решение новых авторов убить Хана Соло.

«Абсолютно, совершенно никакой причины на это не было. Я подумала — вы не понимаете историю джедаев. Не понимаете магию „Звездных войн“», — сказала Марсия про сюжетный поворот со смертью Соло.

Джордж Лукас, создатель оригинальной франшизы «Звездных войн», не принимал участия в съемках новых фильмов. Права на франшизу выкупила студия Disney.

Ранее стало известно, что сериал «Мандалорец», спин-офф «Звездных войн», могут закрыть после четвертого сезона, но продолжить под другим названием.