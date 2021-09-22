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    22 сентября 2021, 12:26

    Бывшая жена Джорджа Лукаса раскритиковала новые «Звездные войны»

    Полина Гребенщикова

    Бывшая жена режиссера Джорджа Лукаса Марсия, работавшая с ним в качестве редактора над «Звездными войнами», подвергла критике новую трилогию, снятую Джей Джей Абрамсом. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на DenOfGeek.

    Бывшая жена Джорджа Лукаса раскритиковала новые «Звездные войны»

    Марсия Лукас назвала сюжет новых фильмов - «Пробуждение силы», «Последние джедаи» и «Скайуокер. Восход» — ужасным. Также ей не понравилась главная героиня и решение новых авторов убить Хана Соло.

    «Абсолютно, совершенно никакой причины на это не было. Я подумала — вы не понимаете историю джедаев. Не понимаете магию „Звездных войн“», — сказала Марсия про сюжетный поворот со смертью Соло.

    Джордж Лукас, создатель оригинальной франшизы «Звездных войн», не принимал участия в съемках новых фильмов. Права на франшизу выкупила студия Disney.

    Ранее стало известно, что сериал «Мандалорец», спин-офф «Звездных войн», могут закрыть после четвертого сезона, но продолжить под другим названием.