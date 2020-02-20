Бывшая жена Ченнинга Татума снова вышла замуж

Экс-супруга американского актера Ченнинга Татума снова сыграла свадьбу. Дженна Деван вышла замуж за отца своего ребенка Стива Кази. Девушка на последних сроках беременности.

Обручальное кольцо с бриллиантом внушительных размеров Деван показала подписчикам в Instagram.

«Любить и расти вместе с тобой целую жизнь. Ты заполучил мое сердце», — подписала Дженна фотографию.

Известно, что свадебную церемонию влюбленные планировали уже после рождения ребенка. Малыш должен появиться на свет в ближайшее время.

Но, судя по снимкам в аккаунте Деван, пара все-таки поженилась. «Признаюсь, это был один из лучших дней в моей жизни. Если бы я могла переживать любой день снова и снова, то выбрала бы ЭТОТ. И рождение Эви, конечно», — написала Дженна.

Дженна Деван и Ченнинг Татум были женаты 10 лет. Пара распалась в 2018 году. Вскоре после развода у Деван начался роман с коллегой Стивеном Кази.

Ребенок от актера станет для Дженны вторым. Она уже растит дочь Эверли, которую родила от Татума.

В конце 2019 года после года отношений с певицей Джесси Джей бывший муж Дженны снова стал свободным. Ченнинг Татум и его экс-возлюбленная якобы остались близкими друзьями. Роман с Джей у актера начался спустя несколько месяцев после развода с Деван.