Бывшая жена Бондарчука не пришла на похороны Ирины Скобцевой

Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана не пришла на похоны его матери — Ирины Скобцевой. Траурная церемония прошла в Москве 22 октября.

Светлана Бондарчук одна из первых выразила соболезнования семье Ирины Скобцевой, отмечает «СтарХит», но на похоронах бывшей свекрови так и не появилась. Экс-супруга Федора Бондарчука опубликовала в своем аккаунте в Instagram совместное фото с актрисой.

«Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда», — написала Светлана.

Ирину Скобцеву похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с заслуженной актрисой пришли не только члены семьи, но также известные деятели культуры и искусства. Среди них были режиссер Алексей Учитель, актеры Владимир Меньшов, Сергей Гармаш, Игорь Верник, Игорь Угольников с женой, Надежда Михалкова, Андрей Мерзликин и многие другие.

Актриса театра и кино умерла 20 октября на 94-м году жизни. Скобцева снялась более чем в 60 фильмах, среди которых «Война и мир» Сергея Бондарчука — мужа актрисы.