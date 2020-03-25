    25 марта 2020, 12:06

    Бывшая жена Богомолова осталась без работы

    Анастасия Кременчугская

    Дарья Мороз, бывшая супруга режиссера Константина Богомолова, актриса, рассказала, что временно осталась без работы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом написал сайт «Утро.ру».

    Из-за пандемии у актрисы отменили 15 спектаклей и еще несколько других проектов. Мороз сообщила, что пытается найти плюсы в сложившейся ситуации. Она стала больше времени проводить с дочкой.

    Звезда сериала «Содержанки» зарабатывает не только актерской игрой. Она вместе с подругой открыла небольшой бизнес - продажа украшений.