25 марта 2020, 12:06
Бывшая жена Богомолова осталась без работы
Дарья Мороз, бывшая супруга режиссера Константина Богомолова, актриса, рассказала, что временно осталась без работы из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом написал сайт «Утро.ру».
Из-за пандемии у актрисы отменили 15 спектаклей и еще несколько других проектов. Мороз сообщила, что пытается найти плюсы в сложившейся ситуации. Она стала больше времени проводить с дочкой.
Звезда сериала «Содержанки» зарабатывает не только актерской игрой. Она вместе с подругой открыла небольшой бизнес - продажа украшений.