Бывшая жена Богомолова осталась без работы

Из-за пандемии у актрисы отменили 15 спектаклей и еще несколько других проектов. Мороз сообщила, что пытается найти плюсы в сложившейся ситуации. Она стала больше времени проводить с дочкой.

Звезда сериала «Содержанки» зарабатывает не только актерской игрой. Она вместе с подругой открыла небольшой бизнес - продажа украшений.