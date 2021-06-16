Бывшая жена Аршавина попрощалась с подписчиками в соцсетях

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина простилась с поклонниками в соцсетях. Она заявила, что у нее больше нет сил бороться за жизнь.

Пост девушка опубликовала в Instagram-аккаунте. Текст она сопроводила фотографией своей семьи.

Алиса Казьмина написала, что у нее опускаются руки из-за проблем, которые сваливаются на нее в последнее время.

«Я дальше не могу идти вперед. Я не могу бороться против ветреных мельниц. Я уже год больна, с разрезанным лицом, без абсолютного здоровья, без сил», — написала она.

Она попросила прощения у своих детей за то, что не может обеспечить им достойное будущее и жилье.

В 2016 году спортсмен женился на журналистке Алисе Казьминой. В браке родилась дочь Есения. В начале 2019 года журналистка сообщила о разводе, назвав причиной многочисленные измены Аршавина. В мае этого года Андрей Аршавин назвал свою причину расставания со своей бывшей женой Алисой Казьминой, сообщала «Газета.ru». Причиной стали обман, шантаж и похищение одного миллиона евро.

После развода Алиса Казьмина узнала, что больна аутоиммунным некрозом. Из-за болезни у девушки начались проблемы со внешностью. В феврале девушка лежала в коме.