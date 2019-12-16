Бывшая жена Александра Цекало выложила фото у ЗАГСа
Экс-супруга продюсера Александра Цекало Виктория Галушка, возможно, снова вышла замуж, или собирается, сообщила kp.ru. Недавно родная сестра девушки Вера Брежнева опубликовала в соцсетях ее фото с таинственным мужчиной, закрыв его лицо смайликом.
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Теперь поклонники атакуют и Веру и Викторию сотнями вопросов, но девушки упорно молчат. За отсутствием другой информации фанаты приняли единогласное решение, что Виктория собралась замуж.
На такие мысли их натолкнула скрытность девушки и с замужеством за Цекало. В 2008 году, когда они поженились, на торжество пригласили только самых близких друзей и родственников. Галушка тогда была на пятом месяце беременности. В браке появилось двое детей — дочь Александра и сын Михаил.