Бывшая жена Александра Цекало выложила фото у ЗАГСа

Вера Брежнева стала стендапером и устроила эротическое шоу. Видео Подробнее

Теперь поклонники атакуют и Веру и Викторию сотнями вопросов, но девушки упорно молчат. За отсутствием другой информации фанаты приняли единогласное решение, что Виктория собралась замуж.

На такие мысли их натолкнула скрытность девушки и с замужеством за Цекало. В 2008 году, когда они поженились, на торжество пригласили только самых близких друзей и родственников. Галушка тогда была на пятом месяце беременности. В браке появилось двое детей — дочь Александра и сын Михаил.