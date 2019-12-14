Бывшая жена актера Максима Дрозда попала в больницу

Бывшая супруга известного российского актера Максима Дрозда решила вечером выйти на прогулку с собакой, но вывихнула ногу. Женщину доставили в больницу, но после оказания помощи она решила вернуться домой.

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Как рассказал «360» источник в экстренных службах, Нина Дрозд попала в НИИ скорой помощи имени Склифосовского ночью 14 декабря. В больницу ее привел бывший муж после неудачной прогулки с собакой.

Медики диагностировали у женщины вывих надколенника и разрыв медиальной связки. Врачи оказали ей всю необходимую помощь, но пациентка отказалась от госпитализации.

Нина Дрозд была одной их супруг актера театра и кино. Максим Дрозд родился в Одессе, а затем переехал в Москву, где вместе с Анастасией Заворотнюк и Дмитрием Щербиной учился в Школе-студии МХАТ. Он обрел наибольшую популярность благодаря съемкам в таких картинах, как «Охота на пиранью», «Проклятый рай» и нашумевшем сериале «Ликвидация». Всего актер за годы своей творческой карьеры успел появиться в более чем 90 фильмах.