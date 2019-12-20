Бывшая возлюбленная Егора Крида выйдет замуж за миллионера
Позже и девушка подтвердила это известие. Модель, которой 26 лет, сказала «да» миллионеру Димашу Адилету. Жених на два года младше возлюбленной.
Молодой человек окончил Гарвард, получил два высших образования по психологии и экономике. Сейчас он получает третью специальность. Родители Адилета — предприниматель Адилет Кожабергенов и актриса Валентина Дурумбетова. Основной доход семья получает от акций местного винодельческого завода.
Адилет давно покинул родину. В 10 лет он перебрался в Швейцарию, написала «Экспресс-газета». В этой же стране он сделал предложение Одинцовой, во время отдыха на горнолыжном курорте Кранс-Монтана.
У девушки-блогера сложилась неоднозначная репутация в любовной сфере. Она крутила пиар-роман с Егором Кридом, которого давно подозревают в нетрадиционной ориентации. Потом звезда интернета встречалась с Тимуром Батрутдиновым, который, по слухам, тоже гей.