facebook_pixel
    25 сентября 2020, 16:18

    Бывшая вокалистка «ВИА Гры» назвала самую успешную участницу группы

    Дарья Морозова

    Бывшая вокалистка группы «ВИА Гра» Санта Димопулос рассказала, кого считает самой успешной участницей коллектива за все время. Об этом сообщила Teleprogramma.pro со ссылкой на YouTube-канал «Люкс FM».

    По ее словам, это Вера Брежнева. Димопулос рассказала, что участниц группы всегда сравнивали между собой.

    «Конечно, Вера — самая успешная солистка. Это потому, что у нее есть Костя Меладзе. При этом она обладает харизмой», — прокомментировала артистка.

    Также она добавила, что достаточно успешной стала и Светлана Лобода. Сама Димопулос поделилась, что участие в «ВИА Гре» подарило ей огромный опыт.

    Ранее Вера Брежнева резко ответила своим подписчикам в Instagram. Фанаты певицы раскритиковали ее за внешний вид на репетиции.

    На опубликованном ролике Брежнева вместе с певцом Monatik отрабатывает танцевальные движения. Исполнительница в широких штанах черного цвета и футболке такого же оттенка.

    Пользователям соцсети не понравился внешний вид Веры. Брежнева предложила фанатам попробовать отрепетировать подобные движения в юбке.

    Новости SMI.FM