Бывшая вокалистка «ВИА Гры» назвала самую успешную участницу группы
По ее словам, это Вера Брежнева. Димопулос рассказала, что участниц группы всегда сравнивали между собой.
«Конечно, Вера — самая успешная солистка. Это потому, что у нее есть Костя Меладзе. При этом она обладает харизмой», — прокомментировала артистка.
Также она добавила, что достаточно успешной стала и Светлана Лобода. Сама Димопулос поделилась, что участие в «ВИА Гре» подарило ей огромный опыт.
Ранее Вера Брежнева резко ответила своим подписчикам в Instagram. Фанаты певицы раскритиковали ее за внешний вид на репетиции.
На опубликованном ролике Брежнева вместе с певцом Monatik отрабатывает танцевальные движения. Исполнительница в широких штанах черного цвета и футболке такого же оттенка.
Пользователям соцсети не понравился внешний вид Веры. Брежнева предложила фанатам попробовать отрепетировать подобные движения в юбке.