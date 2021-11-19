Бывшая ведущая «Орла и решки» беременна
Телеведущий Лаврентьев рассказал, что его супруга, бывшая ведущая «Орла и решки», Астровская ждет ребенка
Бывшая ведущая шоу «Орел и решка» Алина Астровская беременна. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на Instagram ее мужа Антона Лаврентьева.
Лаврентьев выложил фото с женой. На ней отчетливо виден округлившийся живот женщины.
«Ты, пожалуйста, не переживай, я же с тобой, и вообще, нас теперь трое, а с животными — пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно!» — написал он.
Ранее Астровская рассказала, что на съемках программы возникает много трудностей, которые зрители не видят.
Она вспомнила, что во время съемок выпуска в Мексике в стране проходил День смерти. Из-за празднеств Астровской приходилось сниматься по 56 часов подряд.
Она уточнила, что жутко устала и, чтобы не уснуть, ей приходилось пить специальный напиток. Кофе уже не работал, поэтому она смешивала воду с соком лимона, апельсина и грейпфрута. Астровская уточнила, что это не очень полезно, зато помогало сохранять бодрость.